В Орловской области утвердили «тарифы» на умерщвление собак

Одну голову оценили в 1699,75 рубля.

Управление ветеринарии Орловской области утвердило нормативы затрат, используемых для расчета субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления. Напомним, что с 2023 года полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными переданы на уровень муниципальных образований. Они устанавливают собственные регламенты и заключают договоры с подрядными организациями, занимающимися отловом и передержкой бродячих кошек и собак. Однако деньги на это муниципалитеты получают из областной казны.

Еще в январе 2023 года управление ветеринарии издало приказ, которым был утвержден порядок расчета нормативов таких затрат. Исходя из установленных нормативов, в течение следующего календарного года рассчитывается объем субвенций для каждого конкретного муниципального образования. В данном случае управление ветеринарии утвердило нормативы затрат в сфере обращения с животными без владельцев на 2024 год.

В частности, базовый региональный норматив финансовых затрат по отлову животных без владельцев определен в расчете на одну голову и составляет 4881,73 рубля; норматив финансовых затрат на содержание в течение 1 дня в приюте животных без владельцев (на одну голову) составляет 157,24 рубля; норматив на возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания (на одну голову) – 41,97 рубля; норматив на умерщвление – 1699,75 рубля.

Кроме того, для каждого муниципального образования утвержден специальный коэффициент К2пi – это количество животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. Согласно методике, коэффициент устанавливается в размере 10 процентов от количества животных без владельцев, планируемых к отлову на территории каждого муниципального образования.

Общерегиональный К2пi равен 131, то есть в целом по региону к отлову в 2024 году планируется 1310 бродячих животных. В этом общий коэффициент включены частные коэффициенты, в том числе: город Орел – 38, Орловский муниципальный округ – 19, город Мценск – 5, Мценский район – 4, город Ливны – 11, Ливенский район – 6, Верховский район – 4, Урицкий район – 5, Залегощенский район – 5, Должанский район – 4 и т.д. Только для Знаменского района коэффициент установлен в виде нуля.

ИА «Орелград»