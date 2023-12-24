В Ливнах будут развивать социальное партнерство

Местные власти исполнят решение областной трехсторонней комиссии.

Администрация Ливенского района утвердила план мероприятий по развитию социального партнерства на 2024-2025 годы. Как следует из преамбулы документа, принят он во исполнение протокола заседания Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. План предусматривает проведение мониторинга своевременности заключения и уведомительной регистрации коллективных договоров и внесения изменений и дополнений к ним.

Также планируется проведение с работодателями разъяснительной и консультационной работы по заключению коллективных договоров и ведению коллективных переговоров, их информирование об изменениях в трудовом законодательстве, осуществление контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений. Отдельными пунктами обозначены организация работы районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрение вопросов о развитии социального партнерства в районе и размещение информации о развитии социального партнерства в районе на официальном сайте Ливенского района и в средствах массовой информации.

Тем временем в Орле прошло очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Краткий отчет с мероприятия обнародовала Федерация профсоюзов Орловской области. С основным докладом выступил начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников. Он напомнила о том, что комиссия контролирует выполнение трехстороннего соглашения, заключенного между правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов и Региональным объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области».

«Также в ее полномочия входит согласование позиций профсоюзов, работодателей и органов исполнительной власти по вопросам реализации социально-экономической политики в регионе, решению актуальных для жителей области социально-экономических проблем», – сообщил Александр Сотников. Всего в 2023 году было проведено четыре заседания комиссии, на которых было рассмотрено 15 вопросов. Сообщается, что «по всем рассмотренным вопросам приняты решения, даны рекомендации в адрес органов исполнительной власти, местного самоуправления, работодателей и профсоюзов. В установленные сроки от органов исполнительной власти, профсоюзной стороны, муниципальных образований были получены отчеты о выполнении решений комиссии».

«Однако ряд отраслевых профсоюзов не согласились с такой постановкой вопроса, – сообщает Федерация профсоюзов. – Так, председатель областной организации профсоюза жизнеобеспечения Вячеслав Коцепчук отметил, что департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, несмотря на решение трехсторонней комиссии, не идет на заключение соглашения о сотрудничестве с профсоюзом. Нет ответа по соглашению и от департамента физической культуры и спорта. В связи с этим нельзя говорить о том, что все решения комиссии за 2023 год были выполнены».

Впрочем, Александр Сотников и представители названных департаментов заверили, что в ближайшее время состоятся встречи с отраслевыми профсоюзами, где будут обсуждены вопросы заключения соглашений. В результате комиссия указала на «необходимость всеми сторонами соцпартнерства продолжать работу по выполнению решений комиссий».

ИА «Орелград»