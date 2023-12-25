Клычков и Вдовин поспорили из-за яиц

Это произошло на совещании в областной администрации.

Очередное оперативное совещание проходило сегодня. Губернатор Андрей Клычков поднял животрепещущую тему повышения стоимости куриных яиц.

Как сообщают «Орловские новости», Клычков усомнился в том, что рост расходов производителей данной продукции являлся соразмерным росту стоимости их товара. Губернатор заподозрил их в попытке использовать ситуацию и заработать дополнительные барыши, взвинтив цены на яйца.

«Давайте вспомним ковид. Давайте вспомним начало СВО, когда у нас цены полетели на все подряд, и мы в ручном режиме нашли возможность объяснить производителям, что это не экономика. В предыдущий период времени это бы назвали другим названием и завели бы на них уголовное дело», – высказался Клычков.

Однако у сельхозпроизводителей нашёлся и защитник – первый заместитель спикера орловского облсовета Михаил Вдовин. В частности, он напомнил губернатору о значительном подорожании комбикорма.

Клычкова удивила эта реплика – он попросил занести её в официальный протокол совещания. Также губернатор ещё раз отметил, что доходы орловцев хоть и растут, но не такими же темпами, как цены на продукты и товары.

ИА «Орелград»