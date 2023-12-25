Привлекательность общественного транспорта в Орле повысят

Мэрия распланировала пассажирские перевозки на два года вперед.

Мэр Юрий Парахин издал постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2024-2025 годы». Документ принят в соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Как следует их преамбулы, реализовать его планируется «путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые подлежат уточнению и доработке в процессе их осуществления».

Ожидаемые результаты реализации: повышение безопасности транспортного обслуживания населения; повышение привлекательности общественного транспорта и увеличение пассажиропотока на нем; повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городе Орле. В целом документ направлен на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города Орла в транспортных услугах.

Целями развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в Орле заявлены: снижение затрат времени на передвижение городского пассажирского транспорта, снижение загруженности улично-дорожной сети в центральной части города и повышение безопасности участников движения.

Документом предусмотрено внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла – по мере необходимости. Планируется заключение муниципальных контрактов для обслуживания маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам – в случае расторжения ранее действовавших контрактов, например, из-за нарушения перевозчиком его условий, а также по маршрутам, срок действия контрактов на обслуживание которых истекает. В марте-апреле пройдут конкурсы среди перевозчиков на обслуживание сезонных дачных маршрутов. Стати, в 2024 году работать они будут в период с 20 апреля по 20 октября, в 2025 году – в период с 19 апреля по 19 октября.

В настоящий момент транспортное обслуживание города Орла обеспечивается муниципальным транспортным предприятием «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 17 частными перевозчиками. Перевозка пассажиров осуществляется по трем трамвайным, пяти троллейбусным и 25 автобусным маршрутам. В летний период дополнительно действуют три сезонных дачных маршрута.

ИА «Орелград»