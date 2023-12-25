Облправительство одобрило подорожание трёхзначных маршруток

Профильный департамент одобрил проект постановления.

О его существовании мы сообщали ранее. Теперь документ получил официальное одобрение Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

Цены на проезд и перевозки по межмуниципальным («трёхзначным») автобусным маршрутам повысятся с 1 января. Повышение мотивируется ростом инфляции, а также цен на топливо и запчасти.

В предыдущий раз данный тариф вырастал 1 ноября 2022-го года.

Новую стоимость проезда пассажиров будут рассчитывать исходя из расценки в 2,5 рубля с одного человека за один километр. Действующий тариф составляет 2,2 рубля.

Что касается перевозки багажа, то тут всё будет зависеть от дистанции – чем дальше, тем дороже:

в пределах 25 километров – 16,85 рублей за каждый километр,

от 25 до 50 километров – по 29,83 рубля,

от 50 до 75 километров – по 39,04 рубля,

от 75 до 100 километров – по 46,13 рубля,

от 100 километров – по 56,91 рубля.

Кроме того, дороже станет провоз багажа. За провоз груза в пределах 25 километров тариф составит 16,85 рублей, а в диапазоне 25-50 километров – 29,83. Самые дорогие расценки предусмотрены за расстояния от 100 километров и выше. Каждые 100 км будут стоить 56,91 рублей.

ИА «Орелград»