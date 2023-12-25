ТОП влияния: Александр Муромский (19)

Директор ООО «УК «Зеленая Роща».

Несмотря на сложности, критику, острые вопросы от граждан и депутатов, продолжает вести Орловщину по пути мусорной реформы.

Муромский Александр Сергеевич стал руководителем регионального оператора по обращению с отходами в июне 2021 года.

В сентябре 2020 назначен советником губернатора Орловской области.

С июля 2017 года по сентябрь 2020 года – глава администрации города Орла

С декабря 2015 года – первый заместитель главы администрации города Орла.

В марте 2012 года назначен заместителем главы администрации города Орла.

В 2012 временно исполнял обязанности начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».

С 2009 по 2012 годы возглавлял управление строительства и дорожной инфраструктуры в администрации Орловской области.

С 2000 по 2009 годы работал в «Орелгосзаказчике» в должностях ведущего специалиста, начальника отдела технического надзора и приемки работ, заместителя начальника учреждения.

В 1998 году окончил Орловский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженер-строитель.

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.