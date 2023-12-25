На фоне оттепели в Орле вырос травматизм

25.12.2023 | 15:24 Новости, Общество, Происшествия

Ежедневно к врачам обращаются около пятидесяти человек.

Травмпункт больницы Семашко. Фото: vk.com/zdravorelobl

Примерно столько пациентов за одним сутки поступает в травмпункт больницы Семашко. Об этом сообщают «Вести-Орёл». Впрочем, это более или менее соответствует обычной статистике последнего месяца зимы.

Как рассказали врачи, в основном, пострадавшие – это люди среднего и старшего возраста. Чаще всего орловцам диагностируют переломы лодыжек и голеней, а также проксимального отдела плечевой кости.

Несовершеннолетние стали получать травмы реже, так как кататься со снежных горок на санках сейчас стало не очень удобно.

ИА «Орелград»


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