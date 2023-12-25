В Орле вынесли приговор двум экс-замначальникам из ГИБДД

Обоих мужчин признали виновными в мошенничестве.

На момент совершения преступлений они занимали высокие должности. Один был заместителем начальника Управления ГИБДД по Орловской области, другой – заместителем начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения (того же Управления).

Одновременно они, работая по совместительству, занимали должности доцентов одной из кафедр Юридического института имени Лукьянова. Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на Следственный комитет, установлено, что в период с 2019-го по 2021-й годы осуждённые, злоупотребляя доверием и используя служебное положение, ввели в заблуждение руководство вуза.

Орловцы не проводили все виды учебных занятий по ряду дисциплин в соответствии с утверждённым расписанием, не проверяли и не оценивали знания курсантов, не исполняли другие трудовые обязанности. В то же время сейчас бывшие, а тогда действующие полицейские-преподаватели похитили около 363 тысяч и около 142 тысяч рублей, принадлежащих вузу.

В итоге суд оштрафовал их на 400 тысяч и 300 тысяч рублей, а также запретил занимать руководящие должности сроком на два года.

Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов тоже проходит по этому делу, но им отдельно занимается Центральный аппарат СК России. Известно, что всего в 2021-м и 2022-м году в отношении Коршунова возбудили три уголовных дела.

На данный момент орловец находится в СИЗО. Он отстранён от руководства УГИБДД УМВД области, но при этом не уволен с должности.

ИА «Орелград»