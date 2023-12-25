В Орле на Карачевском шоссе образовалась яма

Об этом сообщили в соцсетях.
Участок находится между перекрёстками шоссе с улицами Мостовой и Андреева. Соответствующий снимок опубликован в сообществе «Орловчане ВКонтакте».
«Запечатлели яму довольно приличных размеров в асфальте, который только положили этим летом на Карачевском шоссе», – пояснили в соцсетях.
Напомним, в этом году на шоссе велись масштабные работы. Здесь приводили в порядок крупный участок – от перекрёстка с Мостовой до границы города.
Как удалось выяснить «Орёлграду», на данный момент работы завершены – но за исключением благоустройства территории. В этой части контракт будет расторгнут. Остальную часть задания в мэрии планировали официально принять до Нового года.
ИА «Орелград»