В Орле на Карачевском шоссе образовалась яма

25.12.2023 | 14:30 Новости, Общество, Строительство

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: vk.com/vk_orel

Участок находится между перекрёстками шоссе с улицами Мостовой и Андреева. Соответствующий снимок опубликован в сообществе «Орловчане ВКонтакте».

«Запечатлели яму довольно приличных размеров в асфальте, который только положили этим летом на Карачевском шоссе», – пояснили в соцсетях.

Напомним, в этом году на шоссе велись масштабные работы. Здесь приводили в порядок крупный участок – от перекрёстка с Мостовой до границы города.

Как удалось выяснить «Орёлграду», на данный момент работы завершены – но за исключением благоустройства территории. В этой части контракт будет расторгнут. Остальную часть задания в мэрии планировали официально принять до Нового года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования