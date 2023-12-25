В Орле жильем обеспечат еще 10 молодых семей

Власти города актуализировали паспорт ведомственной программы.

Мэр Юрий Парахин распорядился о внесении изменений в паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» Кстати, она была принята еще в 2016 году, действует с 2017 года. Ее действие продлено на 2024 и 2о25 годы. В связи с этим были уточнены ожидаемые показатели реализации программы. В частности, в новой редакции изложен общий объем финансирования. Теперь он составляет 321,236 миллиона рублей, в том числе: за счет средств бюджета Орловской области – 57,041 миллиона рублей; за счет бюджета города Орла – 55,391 миллиона рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 208,803 миллиона рублей.

В целом программой за весь период ее реализации предусмотрена выдача ее участникам 104 свидетельств на социальную выплату из бюджета, причем на 2023 год предусмотрена выдача всего лишь семи таких свидетельств, а в 2024 и 2025 году сертификаты получат по пять молодых семей. Для сравнения, максимальный показатель пришелся на 2019 год, когда было выдано 26 свидетельств. Кстати, первоначальной версией программы предусматривалось обеспечение жильем 105 молодых семей в 2017-2019 годы. А общий объем финансирования тогда планировался в сумме 207,047 миллиона рублей. То есть с 2017 года он вырос уже на 114 миллионов.

Цели программы при этом остаются прежними: обеспечить жильем молодые семьи города Орла, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также укрепить их семейные отношения; улучшить демографическую ситуацию в областном центре. Социальные выплаты предоставляются на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и могут быть использованы: для оплаты цены договора купли-продажи жилья; для оплаты цены договора подряда на строительство дома; для платежа в счет уплаты паевого взноса в кооперативе; для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита.

Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей. Она должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, обязательно наличие у нее собственных средств, достаточных в совокупности со средствами социальной выплаты для оформления сделки.

ИА «Орелград»