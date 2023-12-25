В Орле сотрудники МЧС спасли орловца, спасавшего собаку

Инцидент произошёл на набережной Дубровинского.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, всё случилось 23-го декабря, в субботу, около 16 часов. Очевидец сообщил в МЧС, что мужчина провалился под лёд.

Однако спасать пришлось не только человека, но и собаку. Они находились примерно в 10 метрах от берега, но выбраться на сушу самостоятельно не могли.

В итоге сотрудники 3-й пожарно-спасательной части благополучно вытащили утопавших из воды. Оказалось, что мужчине 44 года. Его пёс погнался за утками и провалился под лёд. Хозяин попытался спасти животное, но и сам угодил в полынью.

Бригада «Скорой помощи» осмотрела пострадавшего. Однако мужчина отказался от госпитализации.

В этот же день часом ранее в Орле в районе улицы Пойменной провалилась под лёд ещё одна собака. Её также спасли сотрудники МЧС. Они добрались до полыньи с помощью надувных санок и вытащили животное на берег.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 16 раз, в том числе четыре раза – на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»