В Орле должников ловили прямо на вокзале

Транспортные полицейские и судебные приставы провели совместную акцию.

Транспортные полицейские из Линейного отдела МВД на станции Орел совместно с судебными приставами организовали совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В частности, на железнодорожном вокзале Орел была проведена акция «Узнай о своих долгах». «Пассажирам и всем желающим предоставлена возможность обратиться к сотрудникам правоохранительных органов для получения информации о неуплаченных налогах, кредитных платежах, штрафах, алиментах», – пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В свою очередь в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области рассказали, что мобильный пункт в течение нескольких часов работал в здании железнодорожного вокзала. Дежурство в нем несли судебные приставы и сотрудники полиции, которые призывали граждан проверить, нет ли у них задолженности. Кроме того, посетителям вокзала на месте рассказывали о разных способах узнать о своих долгах и оперативно их оплатить. Также в мобильном пункте можно было получить консультации.

«За время работы мобильного пункта к судебным приставам обратилось несколько десятков жителей региона для уточнения информации о наличии задолженности, – пояснили в пресс-службе УФССП. – Должников среди них выявлено не было. Кроме того, орловчане смогли получить квалифицированные консультации судебных приставов по исполнительным производствам и иным вопросам, входящим в компетенцию службы».

Кстати, узнать о своих долгах можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайту УФССП и воспользоваться услугами электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». В нем содержится информация об исполнительных производствах в отношении физических и юридических лиц. Приставы, к слову, настоятельно рекомендуют орловцам проверить себя и оплатить задолженность, что можно сделать при помощи, например, портала Госуслуг.

ИА «Орелград»