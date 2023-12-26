Многоэтажка у Щепного рынка в Орле прошла публичные слушания

16-этажный дом планируется возвести в рамках договора о КРТ.

Комплексное развитие предполагается на площади 0,88 га в границах улиц Латышских Стрелков, МОПРа, Некрасова и переулка Щепного. Договор о КРТ заключен с ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест».

На месте аварийных домов планируют построить 16-этажный дом (215 квартир). Предусмотрены помещения общественного назначения: 552 кв. м площади здания отвели под офисы. Пока территория дома предполагается открытая. Презентуя планировку на публичных слушаниях 21 декабря, представитель ОАО «Гражданпроект» уточнила, что благоустройство улицы Латышских Стрелков будет сохранено и дополнено. Около 100 парковочных мест для жильцов дома планируют разместить между гаражами и заправкой. Въезд на территорию предусмотрен со стороны улицы МОПРа. Ближе к Некрасова будут размещены контейнеры для ТКО, что упростит доступ коммунальщикам. Переулок Щепной исчезнет с карты Орла, так как по этому адресу не останется ни одного строения.

Застройщик уже передал квартиры для переселения граждан из аварийного дома, сообщила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн. Как только жители двухэтажки перевезут вещи и выпишутся, ЖИЛСТРОЙ снесет пустые аварийные МКД. Следующий этап – работа с собственниками недвижимости, попавшей в границы комплексного развития. Необходимо выкупить дома и гаражи.

ИА “Орелград”