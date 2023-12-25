В Орле открыли выставку в честь автодороги «Москва – Харьков»

Как говорят организаторы, она служит народу России уже 165 лет.

Как пояснили в Орловском краеведческом музее, выставка «Автодорога Москва – Харьков: 165 лет служения России и народу» работает в оконных витринах. Она продлится до 29 февраля 2024 года. Организаторами совместно выступили краеведческий музей и Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва-Харьков).

«Экспозиция рассказывает об одной из старейших федеральных трасс Центральной России – М-2 «Крым», – пояснили в музее. – В настоящий момент эта трасса проходит по территории Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей. На шести планшетах выставки размещены более пятидесяти картин и фотографий, посвященных 165-летию автодороги, строительство которой заняло 15 лет с 1843 по 1858 годы».

В частности, посетители смогут увидеть старинные сухопутные пути, которые существовали до появления ныне федеральной трассы и стали ее предшественниками. Вдоль них в 19 веке и была проложена автодорога «Москва – Харьков». Следующий особый этап в истории указанной трассы пришелся на годы Великой Отечественной войны. Вторую жизнь дорога получила после войны, когда началось строительство современной асфальтированной автомагистрали.

Она была значительно модернизирована во время подготовки к летним Олимпийским играм 1980-года, которые проходили в Москве. Не забыли организаторы выставки и про современность – в последние годы в модернизацию трассы вкладываются крупные бюджетные средства, дорога преображается буквально на глазах.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»