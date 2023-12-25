В Орле выберут лучших работников культуры

Администрация города известила о проведении традиционного конкурса.

В Орле объявлен традиционный городской конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов». Он проводится в целях выявления передового опыта и поддержки наиболее значимых творческих проектов, повышения профессионального престижа профессии. Кроме того, организаторы ставят задачи стимулирования творческой и инновационной деятельности и привлечения молодых специалистов в муниципальные досуговые учреждения культуры.

Конкурс объявлен администрацией города Орла. Его победителям будут присуждены муниципальные премии. Организатором от лица мэрии выступает управление культуры. Конкурс проводится с 8 января по 1 марта 2024 года в три этапа: с 8 января по 6 февраля 2024 года – прием заявок; с 12 февраля по 1 марта 2024 года – работа жюри; 22 марта 2024 года – награждение победителей. По условиям премии и почетные грамоты победителям вручаются мэром города Орла на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры.

В конкурсе могут принять участие работники муниципальных учреждений культуры, отработавшие там не менее трех лет. Это могут быть художественные руководители, администраторы, концертмейстеры, художники, режиссеры, звукооператоры, инженеры по световому или сценическому оборудованию, методисты, руководители клубов и студий, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, художники-постановщики, костюмеры, аранжировщики, репетиторы по вокалу, артисты балета, ансамбля, оркестра народных инструментов и др.

Выдвижение претендента на участие осуществляется общим собранием коллектива, открытым голосованием простым большинством голосов. При этом принять участие в голосовании должно не менее 2/3 списочного состава коллектива. Для претендента на участие работа в муниципальном учреждении, которое его выдвигает, должна являться основной. Критериями оценки участников станут показатели результативности и эффективности их деятельности за 3 года, предшествующих проведению конкурса. Жюри учтет участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах различного уровня, праздничных мероприятиях, социально-значимых проектах.

Будут учтены достижения участников или воспитанников коллектива, с которым работает конкурсант, например, наличие званий «Народный коллектив» или «Образцовый коллектив». Будут учтены и личные победы – тут жюри учтет наличие наград, благодарственных писем, дипломов и похвальных грамот. Бонусы конкурсанту принесет наличие авторских разработок, творческих программ, инновационных методик, социальных проектов, методических разработок, публикаций и концертных номеров-постановок, созданных за три последних года.

ИА «Орелград»