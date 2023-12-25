В Орловской области за год зарплата выросла на 16,6%

Динамику изменения заработка жителей региона проследили статистики.

В Орловской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций по статистически наблюдаемому кругу по сравнению с октябрем 2022 года увеличилась на 16,6 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По сравнению с сентябрем 2023 года она выросла на 0,7 процента. При этом реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2023 года выросла по сравнению с октябрем 2022 года на 9,6 процента.

В Орелстате также подсчитали, что по итогам минувшего октября среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций составила 47 064 рубля. Лидерство в рейтинге традиционно удерживают сотрудники финансовой и страховой деятельности. По итогам отчетного периода времени их средний начисленный заработок составил 68 077 рублей в месяц. Сфера государственного управления расположилась только на третьем месте, средняя зарплата здесь составляет 55 869 рублей.

Чиновников потеснили работники предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства со средним заработком в размере 57 213 рубля в месяц. Далее в порядке убывания в региональном рейтинге оплаты труда расположились: сфера транспортировки и хранении – 55 592 рубля в месяц, обрабатывающие производства – 52 190 рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 45 168 рублей, строительство – 44 441 рубль, оптовая и розничная торговля – 42 177 рублей, здравоохранение и сфера социальных услуг – 37 887 рублей, образование – 37 331 рубль, сферы культуры и спорта, организации досуга и развлечений – 35 527 рублей в месяц.

ИА «Орелград»