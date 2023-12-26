Азартные игры довели орловца до исправительных работ

Парень не платил судебный штраф.

Незаконные азартные игры организовывал и проводил 23-летний житель Дмитровского района. При этом он действовал в составе организованной группы, используя игровое оборудование, а также интернет. Таким образом орловец получил доход в размере около 1,2 миллиона рублей.

«Праздник жизни» пресекли правоохранительные органы. Суд оштрафовал юношу на 420 тысяч рублей. Штраф можно было заплатить не сразу, а в течении двух лет – об этом попросил сам осуждённый. Ежемесячный платёж составлял 17,5 тысяч рублей (в последнем месяце – 12,5 тысяч рублей).

Однако орловец не смог выдержать этот график – условия рассрочки не выполнялись, причём длительное время. Дмитровский районный суд посчитал это злостным уклонением от исполнения законного наказания.

В итоге штраф заменили на исправительные работы. 10% от заработанных средств орловец будет перечислять государству.

ИА «Орелград»