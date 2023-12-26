В Орловской области завершён капремонт пяти культобъектов

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Культура».

Об этом сообщается в официальных соцсетях Орловской области.

Так, во Мценском районе финишировал капитальный ремонт местного краеведческого музея, Отрадинской детской школы искусств и Высокинского дома культуры. В Новосиле также привели в порядок музей. Кроме того, капремонт сделали в Малоархангельской детской школе искусств.

«Все строительные работы были выполнены на высоком уровне, а учреждения готовы принимать посетителей», – утверждают представители областных властей. Также сообщается, что средства, выделенные федеральным бюджетом (56,4 миллиона рублей), освоены в полном объёме.

Кроме того, в текущем году стартовало строительство нового дома культуры. Его возводят в Орловском муниципальном округе в селе Бакланово. Объект должны сдать уже в 2024-м.

ИА «Орелград»