Дело «Биофабрики» зашло в тупик?

Антимонопольщикам пришлось приостановить рассмотрение дела.

Комиссия Орловского УФАС России решила приостановить рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения федеральным казенным предприятием «Орловская биофабрика» статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Причиной стало то, что «отсутствие объяснений указанного предприятия не дает комиссии возможности провести объективное и всестороннее рассмотрение возбужденного дела». Дело в том, что антимонопольщики неоднократно запрашивали у предприятия необходимые документы и сведения, но требуемого в полном объеме пока не получили.

В результате было принято решение о возбуждении в отношении ФКП «Орловская биофабрика» дела об административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ за непредставление сведений (информации) по требованию антимонопольного органа. Пока не будет рассмотрено административное дело, антимонопольное дело будет приостановлено. Как уже рассказывал «Орелград», биофабрику заподозрили в ограничении конкуренции.

Вопросы, в частности, вызвало внутреннее «Положение о закупках для нужд предприятия». Оно дает возможность закупок у единственного поставщика товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает два миллиона рублей. По мнению антимонопольного органа, это в свою очередь приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Согласно материалам дела, у ФКП «Орловская биофабрика» были запрошены копии заключенных договоров в количестве 20 единиц, а также обоснование включения спорных пунктов в указанное выше положение со ссылкой на нормативные правовые акты.

В установленный срок запрошенные документы в антимонопольный орган не поступили, в связи с чем была установлена новая дата представления информации. Но и к новой дате материалы были представлены не в полном объеме: антимонопольщики получили только копии договоров, заключенных предприятием с поставщиками в 2021-2022 годах. При этом какие-либо пояснения по вопросу обоснованности включения в положение спорных пунктов в комиссию УФАС так и не были предоставлены.

ИА «Орелград»