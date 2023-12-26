В Орле утвердили тариф за наем жилья

Администрация города использовала свое новое полномочие.

Мэр Юрий Парахин издал постановление «О базовом размере платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда города Орла». Как следует из преамбулы документа, принят он в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. Указанный выше базовый размер платы установлен в размере 53,503 рубля за 1 квадратный метр. Причем Юрий Парахин распорядился распространить действие своего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

Поясним, что это относительно новое для администрации города полномочие. Отношения в данной сфере регулируются «Положением о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда». Оно было принято в мае 2017 года решением Орловского городского Совета народных депутатов. До последнего времени горсовет согласовывал тарифы.

Однако на ноябрьской сессии городского парламента были внесены изменения в «Порядок регулирования органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений». Из него было исключено положение, согласно которому Орловский горсовет народных депутатов согласовывал размер платы за наем жилых помещений для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма муниципального жилья.

Кроме того, поправки были внесены парламентариями и в указанное выше положение о расчете размера платы. Согласно внесенным изменениям базовый размер платы за наем жилого помещения теперь устанавливается постановлением администрации города Орла, что и было сделано в данном случае.

ИА «Орелград»