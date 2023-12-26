Индексацию зарплат чиновникам заморозили

Действие нормы об индексации приостановлено до 2025 года.

Депутаты Орловского облсовета одобрили проект приостановления действия части 3 статьи 12 Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области». Речь идет о норме, которая предусматривает ежегодное увеличение (индексацию) размеров месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы и месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином.

Региональный закон, принятый еще в 2012 году, был призван, в том числе, защитить доходы чиновников от негативного воздействия инфляция. Собственно говоря, ежегодная индексация окладов государственных гражданских служащих изначально и предусматривалась с учетом уровня инфляции, то есть динамики потребительских цен. При этом за основу для расчетов брался показатель прогнозируемой инфляции, который закладывался при верстке областного бюджета на очередной финансовый год и плановый двухлетний период. Ранее на региональном уровне индексация уже «замораживалась» ради экономии бюджетных средств.

Впрочем, влиять на уровень доходов чиновников можно и по-другому, например, переписав на уровне руководства региона размеры базовых окладов. Недавно, как уже рассказывал «Орелград», это было сделано для работников лесной отрасли. В законопроекте о «заморозке» индексации отмечено, что «положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, отсутствуют». Его принятие дополнительных затрат из областного бюджета, естественно, не повлечет.

Что касается уровня доходов, то согласно оперативным данным Орелстата, в сфере «государственное управление», куда включены и чиновники, средний уровень номинальной начисленной заработной платы в октябре 2023 года составил 55 869 рублей. Для сравнения, в октябре 2022 года он составлял 45 408 рублей в месяц. В текущем региональном рейтинге зарплат чиновники располагаются лишь на третьем месте, уступая работникам финансовой и страховой сферы (68 077 рублей в месяц) и работникам сельского и лесного хозяйства (57 213 рублей).

ИА «Орелград»