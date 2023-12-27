Чиновники переназначили проектировщика «Мценской версты»

Отменен протокол определения подрядчика для преображения орловского райцентра.

Новый, подписанный с администрацией Мценска, контракт размещен в ГИС «Закупки» 25 декабря. ООО «Лаарди» должно за 3,3 млн рублей подготовить проектно-сметную документацию на благоустройство улицы Ленина – «Мценская верста». Протокол о победе ООО «Точка» (из Ленинградской области) с ценой контракта 3 млн рублей отменен.

«Мценская верста» стала одним из победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Площадь территории в границах проектирования составляет 14535 кв. м. В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий и разработка документации для дальнейшей реализации проекта комплексного благоустройства и озеленения. Срок выполнения работ – 1 марта 2024 года Предполагаемые затраты финансирования на реализацию не должны превышать 93,99 млн рублей, указано в документации в ГИС «Закупки».

Концепция благоустройства предусматривает стилизацию территории под старину: планируется установить верстовые столбы, чугунные фонари, однотипные таблички с названием улиц и номеров домов, создание серии «городских чайных гостиных» вблизи значимых памятников архитектуры. Должен появиться символический памятник Леди Макбет из очерка Николая Лескова, благодаря которому уездный город Мценск стал широко известен.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лаарди» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Микропредприятие специализируется на деятельности в области архитектуры. Учредитель и директор – Михаил Гусейнов.

ИА “Орелград”