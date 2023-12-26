«Трамвайно-троллейбусное предприятие» задолжало за бензин

26.12.2023 | 20:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

Дело о поставках топлива о его оплате слушалось в суде.

Фото: ИА «Орелград»

В Орле арбитражный суд в отрытом судебном заседании изучил дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Джи Пи Си Рус» из Ростова-на-Дону к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки с последующим ее начислением по день фактической оплаты долга. В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования. Ответчик в судебное заседание не явился, а в письменном отзыве признал исковые требования в полном объеме.

Как следует из материалов дела, весной 2023 года между ООО «Джи Пи Си Рус» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» был заключен договор на розничную поставку ГСМ (бензин и дизельное топливо) через сеть АЗС с использованием смарт-карт. Напомним, что уже несколько лет МУП занимается и автобусными перевозками пассажиров. Истец обязался передать ответчику в собственность топливо «путем отпуска его на автозаправочных станциях с использованием пластиковых карт с микрочипом». Карты являются техническим средством учета количества реализованных товаров и не являются платежным средством.

Словом, МУП по картам получал бензин и дизельное топливо, а затем должен был оплатить поставщику товар. Расчеты должны были производиться каждый месяц. Однако ответчиком обязательства по оплате не были исполнены, в результате чего у МУП «ТТП», по подсчетам истца, образовалась задолженность в размере: за апрель 2023 года – 663 479 рублей; за май 2023 года – 1 350 611 рублей; за июнь 2023 года – 1 204 989 рублей; за июль 2023 года – 415 430 рублей.

Кроме того, истцом была начислена неустойка в размере 147 746 рублей за период с 13 мая по 17 октября 2023 года. В целях досудебного урегулирования спора поставщик направлял МУПу претензию о погашении долга, однако она была оставлена без удовлетворения. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд посчитал, что требования подлежат удовлетворению. Он решил взыскать с МУП «ТТП» в пользу поставщика задолженность по договору в размере 3 634 510 рублей и неустойку в размере 147 746 рублей, постановив производить дальнейшее начисление неустойки по день фактической оплаты задолженности исходя из 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ.

ИА «Орелград»


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