Под Орлом МЧС не допустило взрыва трёх газовых баллонов

26.12.2023 | 11:45 Новости, Происшествия

ЧП случилось сегодня ночью.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Тревожный сигнал поступил из Орловского муниципального округа из СНТ «Ягодка». Здесь на территории частного дома загорелся деревянный ящик с тремя газовыми баллонами – каждый объёмом по 50 литров.

Сообщение пришло в службу спасения около часа ночи. Пожарные прибыли на место, ликвидировали пламя и охладили баллоны, чтобы предотвратить взрыв.

В итоге в результате пожара выгорел только сам ящик, а также пластиковый стеклопакет, установленный в доме. Точную причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Дважды сотрудники Управления тушили опасные возгорания.

ИА «Орелград»


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