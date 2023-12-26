Под Орлом МЧС не допустило взрыва трёх газовых баллонов

ЧП случилось сегодня ночью.

Тревожный сигнал поступил из Орловского муниципального округа из СНТ «Ягодка». Здесь на территории частного дома загорелся деревянный ящик с тремя газовыми баллонами – каждый объёмом по 50 литров.

Сообщение пришло в службу спасения около часа ночи. Пожарные прибыли на место, ликвидировали пламя и охладили баллоны, чтобы предотвратить взрыв.

В итоге в результате пожара выгорел только сам ящик, а также пластиковый стеклопакет, установленный в доме. Точную причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Дважды сотрудники Управления тушили опасные возгорания.

ИА «Орелград»