ТОП влияния: Александр Рогачев (17)

Бизнесмен, руководит крупнейшим застройщиком Орловской области.

Рогачёв Александр Александрович является учредителем ряда компаний, связанных со строительством, управлением недвижимостью, изучением недр, разработкой компьютерного программного обеспечения.

Руководит ООО «ОДСК-Холдинг». Объединенная домостроительная корпорация включает десяток компаний, возводящих жилье в Орловской и Липецкой областях. В декабре 2023 года в работе ГК ОДСК одновременно 16 домов, судя по данным Наш.дом.рф. Недавно ООО «СЗ «Орелстрой-6» получил право на комплексное развитие участка площадью 16 Га на стыке Северного и Железнодорожного районов Орла. Продолжается застройка Зареченского и Болховского микрорайонов, точечно возводятся объекты в разных частях столицы Орловщины.

С июня 2017 года по февраль 2021 года Александр Рогачёв занимал пост председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой».

Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД России по специальности «финансовое право».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.