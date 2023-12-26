ТОП влияния: Александр Рогачев (17)

26.12.2023 | 11:53 Новости, ТОП-50

Бизнесмен, руководит крупнейшим застройщиком Орловской области.

Рогачёв Александр Александрович является учредителем ряда компаний, связанных со строительством, управлением недвижимостью, изучением недр, разработкой компьютерного программного обеспечения.

Руководит ООО «ОДСК-Холдинг». Объединенная домостроительная корпорация включает десяток компаний, возводящих жилье в Орловской и Липецкой областях. В декабре 2023 года в работе ГК ОДСК одновременно 16 домов, судя по данным Наш.дом.рф. Недавно ООО «СЗ «Орелстрой-6» получил право на комплексное развитие участка площадью 16 Га на стыке Северного и Железнодорожного районов Орла. Продолжается застройка Зареченского и Болховского микрорайонов, точечно возводятся объекты в разных частях столицы Орловщины.

С июня 2017 года по февраль 2021 года Александр Рогачёв занимал пост председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой».

Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД России по специальности «финансовое право».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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Орелград. 2023 год

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