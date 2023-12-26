СМИ сообщили, что жертвой московского убийцы стала 40-летняя орловчанка

Такую информацию опубликовал телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о 37-летнем мужчине, который подозревается в двух жестоких убийствах. Его задержали в Москве 24-го декабря, «по горячим следам».

По текущей версии, подозреваемый убил 40-летнюю женщину в одной из гостиниц 22-го декабря и 25-летнюю девушку в квартире жилого дома 23-го декабря. Сейчас он находится под стражей.

«В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в полном объёме», – отметили в Управлении Следственного комитета по городу Москве. Делом занимается Пресненский районный суд.

По данным телеграм-канала SHOT, первой жертвой убийцы стала уроженка Орловской области по имени Ольга. Преступление произошло в гостинице «Вечный зов» на Народном проспекте в районе Измайлово.

SHOT утверждает, что орловчанка занималась оказанием интимных услуг, что и стало причиной для встречи. «По словам убийцы, женщина употребила какие-то наркотики и отказалась заниматься с ним сексом, после чего он отрезал ей голову и сбежал», – сообщает телеграм-канал. Второе убийство произошло при схожих обстоятельствах.

ИА «Орелград»