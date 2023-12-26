В соцсетях сообщили о новых проблемах на Гостиной

26.12.2023 | 12:32 Новости, Происшествия

Работы велись накануне вечером.

Фото: vk.com/vk_orel

Как рассказали очевидцы, там ремонтировали асфальтное покрытие и трамвайные пути, причём в том же месте, что и во время нашумевшего «провала» 5 декабря. На злополучном участке у Красного моста заметили не только рабочих, но и спецтехнику.

Соответствующие снимки и видео появились в сообществах «Город Орел! Орловчане ВКонтакте» и «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ».

По предварительной информации, к настоящему моменту все работы окончены. Общественный транспорт функционирует в обычном режиме.

Напомним, последствия ЧП с «провалом» ликвидировали более суток. Однако в итоге областные власти отказались устанавливать виновных, сославшись на изношенность коммуникаций.

Фото: vk.com/vk_orel

ИА «Орелград»


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