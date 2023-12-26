Строительство станции умягчения воды обернулось судом

Иск к подрядчику подал муниципальный заказчик.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к обществу с ограниченной ответственностью «Транком Строй» из Московской области. Истец просил о взыскании пени за нарушение условий муниципального контракта и штрафа за просрочку исполнения обязательств. Ответчик в письменном отзыве на исковое заявление требования не признал и указал, что в просрочке исполнения обязательств по контракту и неисполнения обязательства по контракту, не имеющего стоимостного выражения, отсутствует его вина.

Поясним, что предметом спора стал муниципальный контракт, заключенный в декабре 2022 года между МКУ «ОМЗ» и ООО «Транком Строй». Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта: «Станция умягчения Окского ВЗУ», в соответствии с проектной и рабочей документацией, сметой контракта и согласованным сторонами графиком выполнения строительно-монтажных работ. Место выполнения работ: город Орел, улица Береговая, 48ж.

Цена контракта составляла 217 529 535 рублей. Дополнительным соглашением к контракту стороны предусмотрели семь этапов выполнения работ и цену этих этапов. Из материалов дела следует, что весной 2023 года работы по контракту приостанавливались на 17 дней. Кроме того, согласно акту о приемке выполненных работ часть работ заказчиком не была принята, о чем был составлен мотивированный отказ.

«Просрочка исполнения обязательств по контракту по этапам со второго (частично) по седьмой и неисполнения четырех обязательств по контракту, не имеющих стоимостного выражения, отсутствие оплаты начисленной неустойки и штрафа, а также невозможность урегулировать спор в досудебном порядке послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд», – следует из материалов дела.

Изучив мнения сторон и представленные доказательства, суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать с компании «Транком Строй» в пользу муниципального заказчика 11 450 088 рублей пени за нарушение сроков исполнения муниципального контракта и 400 000 рублей штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и не имеющих стоимостного выражения.

ИА «Орелград»