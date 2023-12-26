В Орле снизилась преступность в общественных местах

Криминал стал реже нападать на граждан на улицах.

Состояние преступности в общественных местах в Орловской области характеризуется сокращением количества зарегистрированных преступлений на 13,2 процента, в том числе на улицах – на 7,4 процента. В структуре уличной преступности меньше совершено разбойных нападений и краж. Такие данные приведены в отчете Управления МВД России по Орловской области о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам 11 месяцев 2023 года.

«Для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии, – говорится в информации правоохранителей. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 1164 лица, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».

К слову, за 11 месяцев сотрудники полиции составили 6451 административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 2252 протокола по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и выявили 1619 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена по статье 20.1 КоАП РФ. По закону Орловской области за тот же период времени было составлено 728 административных протоколов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Всего же сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 22 517 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства).

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 1174 информационных письма, а также 124 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, – сообщает также УМВД. – Среди населения распространено более 47 тысяч памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности, в печатных изданиях опубликовано 223 статьи по данной тематике, на интернет-ресурсах размещено 204 информации, на радио и телевидении – 47».

ИА «Орелград»