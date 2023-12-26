Филиал детской поликлиники в Лужках стал на шаг ближе

В Орле состоялись публичные слушания по схеме расположения земельного участка.

Дом №21 по улице 6-й Орловской Дивизии, в котором ранее располагался филиал детской поликлиники №1, «висел в воздухе». Теперь ему выделен земельный участок площадью 8 848 кв. м в реально сложившихся границах. Это позволит провести собрание собственников жилья и перевести квартиру, ранее используемую медиками для приема маленьких пациентов, в нежилой статус. Далее планируют организовать вход в филиал поликлиники на месте балкона. Так будут соблюдены нормы и правила пожарной безопасности . Ранее именно использование общего подъезда стало причиной ликвидации филиала поликлиники.

ИА “Орелград”