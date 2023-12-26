Филиал детской поликлиники в Лужках стал на шаг ближе

26.12.2023 | 8:52 Новости, Общество

В Орле состоялись публичные слушания по схеме расположения земельного участка.

Управление градостроительства администрации г.Орла

Дом №21 по улице 6-й Орловской Дивизии, в котором ранее располагался филиал детской поликлиники №1, «висел в воздухе».  Теперь ему выделен земельный участок площадью 8 848 кв. м  в реально сложившихся границах. Это позволит провести собрание собственников жилья и перевести квартиру, ранее используемую медиками для приема маленьких пациентов, в нежилой статус.  Далее планируют организовать вход в филиал поликлиники на месте балкона. Так будут соблюдены  нормы и правила пожарной безопасности . Ранее именно использование общего подъезда стало причиной ликвидации филиала поликлиники.

ИА “Орелград”


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