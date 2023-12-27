Аферисты нашли новый способ обмануть орловцев

Для афер преступники начали использовать обновленную 5000-рублевую купюру.

Орловское УФАС России и Отделение Банка России по Орловской области выступили с совместным обращением к жителям региона. Они призывают к бдительности и сообщают о новом способе обмана, которым начали пользоваться аферисты. Ведомства также дают полезные советы, следование которым поможет гражданам сберечь свои деньги. Как пояснили в Орловском УФАС, мошенники могут обманывать орловцев, используя обновленную банкноту номиналом 5000 рублей. Они обзванивают абонентов и сообщают им о якобы необходимости проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр. При этом предлагают тут же установить на телефон специальное приложение под названием «Банкноты Банка России». Здесь-то и кроется подвох.

«Так действительно называется официальное приложение Банка России, – говорит начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников. – Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную». Иными словами, аферисты выдают поддельное приложение за настоящее, чтобы получить удаленный доступ к телефону своей жертвы и к банковским приложениям и обчистить чужие счета.

«Официальное приложение «Банкноты Банка России» дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России – где именно они расположены и как должны выглядеть. Но оно не определяет подлинность банкнот. Приложение доступно на официальном сайте Банка России», – подчеркивает Михаил Прудников.

Кстати, в совместном заявлении ведомства описывают еще один новый вариант обмана орловцев. В данном случае аферисты не названивают своим жертвам, а обходят дома и квартиры, представляясь работниками социальных служб. Их задача состоит в том, чтобы обманом убедить жильцов обменять якобы устаревшие банкноты номиналом 5000 рублей на «новые». Однако вместо «новых» купюр доверчивым гражданам аферисты подсовывают фальшивые деньги. Иногда такие визитеры обманов проникают в дом и совершают кражи.

«На самом деле, обновленные банкноты – это 100 и 5000 рублей – поступают в оборот постепенно, – объясняют в орловском отделении Банка России. – Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении. Мы рекомендуем игнорировать все предложения по обмену и или проверке подлинности банкнот. Не нужно переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, и устанавливать какие-либо программы по их рекомендациям. По любым вопросам, связанным с наличными деньгами или вашими счетами и картами вы можете позвонить в свой банк, чтобы уточнить информацию».

В Орловском УФАС добавили, что эта служба на постоянной основе взаимодействует с отделением Банка России в рамках «Дорожной карты по развитию конкуренции в Орловской области», в частности, в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также по реализации плана взаимодействия в области защиты прав потребителей финансовых услуг.

ИА «Орелград»