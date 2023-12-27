Латынин рассказал, когда Орел перестанет зарастать мусором

Член правительства региона прокомментировал перенакопление отходов.

Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин отвечал на насущный вопрос в ходе брифинга 27 декабря.

«В Орле сложная ситуация», – признал чиновник.

Главной причиной перенакопления отходов Сергей Латынин назвал снегопад. И хотя дороги давно очищены, вывоз мусора не может произойти одномоментно, подчеркнул он.

«Один день простоя ликвидируется не ранее чем через три дня, – сказал чиновник. – И другие регионы находились в такой же ситуации».

Последствия трех дней простоя должны ликвидировать за 12 дней, сообщил Сергей Латынин. Региональный оператор дополнительно привлек 12 единиц техники – помогают вывозить залежи. В первую очередь работают у домов с выкатными контейнерами, потому что засорение мусоропроводов потянет еще ряд проблем.

«По информации регионального оператора, до 30 декабря все войдет в норму», – проинформировал Сергей Латынин.

Уже выбрана новая компания, которая будет вывозить ТКО из Заводского и Железнодорожного районов в 2024 году.

«ЭкотекСити должна обеспечить стабильный вывоз. Будем пристально наблюдать и контролировать», – пообещал Сергей Латынин.

«Экологистик» (с которым был заключен договор на 2023 год), технику имеет «и будет работать до 31 декабря», подчеркнул чиновник. В противном случае будет вскрыта банковская гарантия.

ИА “Орелград”