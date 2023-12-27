В Залегощи продлили арест экс-начальнику ОГИБДД

Теперь уже бывший полицейский проведет еще месяц под домашним арестом.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста теперь уже бывшему начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району. Как пояснили в пресс-службе суда, ходатайство подал заместитель руководителя Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области. Экс-начальник отделения ГИБДД обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие).

В случае признания виновным экс-полицейскому грозит наказание от штрафа до двух миллионов рублей до лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Ранее, 29 октября 2023 года Залегощенским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца. Новым постановлением суда ходатайство следователя о продлении меры пресечения было удовлетворено – она продлена еще на один месяц.

«Судом установлено, что основания, учитываемые при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились и не отпали, – пояснили в пресс-службе суда. – Выдвинутое ранее обвинение в сторону смягчения не изменилось. Постановление не вступило в законную силу».

К слову, на днях в УМВД России по Орловской области состоялось заседание Общественного совета, участники которого обсудили вопросы противодействия коррупции. Анализ результатов деятельности озвучил начальник УЭБиПК Эдуард Мирошкин. По его словам, в 2023 году было выявлено 270 преступлений экономической и коррупционной направленности – это на 1,5 процента больше, чем в прошлом году.

«В выявленных преступных деяниях преобладают преступления против собственности, факты коррупции и взяточничество, – уточнили в пресс-службе регионального УМВД. – Также докладчик отметил, что для обеспечения сохранности денежных средств, за текущий год сотрудниками правоохранительных органов проведено 173 проверочных мероприятия физических и юридических лиц».

ИА «Орелград»