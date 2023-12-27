Бывший орловский чиновник будет работать в Нигерии

27.12.2023 | 11:19 Новости, Общество, Экономика

Новую должность получил Максим Петров.

В 2020-м году он работал советником генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области», а в 2021-м – 2022-м руководил областным Департаментом промышленности и торговли. Теперь чиновник назначен торговым представителем РФ в Нигерии. Соответствующий документ размещён на сайте для официальной публикации правовых актов.

В промежутке между Орловщиной и Нигерией Петров успел поработать заместителем директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России.

Отметим, что после увольнения Петрова из правительства Орловской области в социальных сетях распространялась информация о том, что его следующим местом работы будет Донецкая Народная Республика. Однако он сам опроверг эти сведения.

ИА «Орелград»


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