Ремонт «Рядов» в Орле: «Косяки какие-то будут»

Об этом заявил представитель подрядчика.

Приводить в порядок здание на Гостиной, 3, будет ООО «Арх-Проект». Ремонт планируется завершить в июне будущего года. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

«Мы не можем загадывать, что мы сделаем без косяков, потому что все мы люди. Скорее всего, косяки какие-то будут. Единственное, мы даём гарантию, что сдадим её в хорошем виде», – высказался по этому поводу представитель подрядной организации Вадим Волобуев.

Отметим, что это здание капитально ремонтировали в 2016-м году. Однако всё прошло неудачно. По мнению некоторых жильцов, после капремонта здание стало не лучше, а хуже.

После ООО «Москомреставрация», выполнявшее работы, обанкротилось. В 2021-м истёк и гарантийный срок. Однако суд обязал региональный фонд капитального ремонта устранить последствия некачественных работ. В связи с этим и запланировано новое «преображение» Гостиной, 3.

Отметим, что, в отличие от здания по Гостиной, 2, эта часть «Рядов» построена в середине 20-го века, хотя и стилизована под 19-й век. Тем не менее, дом официально считается памятником архитектуры регионального значения.

ИА «Орелград»