Двое орловчанок разбились на «Ладе»

27.12.2023 | 11:09 Новости, Происшествия

Авария произошла сегодня утром.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, местом действия стала трасса «Нарышкино – Парамоново» (в Урицком районе). ДТП случилось на 11-м километре дороги сегодня в 5 часов 30 минут утра.

Автомобилем «ВАЗ» управляла 32-хлетняя женщина, на пассажирском сиденье ехала 60-летняя орловчанка. В какой-то момент водитель не справилась с «железным конём» и съехала в кювет (правый по ходу движения машины).

Орловчанки получили телесные повреждения. Их доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. Это – единственное, в котором пострадали люди.

ИА «Орелград»


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