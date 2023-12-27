Двое орловчанок разбились на «Ладе»

Авария произошла сегодня утром.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, местом действия стала трасса «Нарышкино – Парамоново» (в Урицком районе). ДТП случилось на 11-м километре дороги сегодня в 5 часов 30 минут утра.

Автомобилем «ВАЗ» управляла 32-хлетняя женщина, на пассажирском сиденье ехала 60-летняя орловчанка. В какой-то момент водитель не справилась с «железным конём» и съехала в кювет (правый по ходу движения машины).

Орловчанки получили телесные повреждения. Их доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. Это – единственное, в котором пострадали люди.

ИА «Орелград»