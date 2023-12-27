Орловщине дадут дополнительные деньги на зарплату медработкам

Это около 8,1 миллиона рублей.

Средства выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В общей сложности, по всей России, в будущем году на оплату труда работников сферы здравоохранения дополнительно направят семь с половиной миллиардов рублей. Это касается как врачей, так и среднего медицинского персонала. Средства будут распределять между территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

Дополнительные вливания вызваны тем, что в федеральном правительстве ожидают существенный прирост в численности работников учреждений здравоохранения. Ожидается, что в 2024-м в стране появятся ещё 9,5 тысяч врачей и 17 тысяч медработников среднего звена.

Отметим, что помощь, оказанная Орловщине, является наиболее низкой в ЦФО. Для сравнения, на эти же цели Курская область получила 414,1 миллиона рублей, Липецкая – 29, Белгородская – 25,7, Тамбовская – 24,3, Воронежская – 17,5, сообщается на официальном сайте правительства России.

ИА «Орелград»