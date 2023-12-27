На Новый год центр Орла обезопасят

План празднования Нового года и Рождества реализуется в Орле.

Постановление о «проведении в городе Орле мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года и Рождества Христова» издал мэр Юрий Парахин. Документ принят в целях организации досуга жителей и гостей города Орла в дни подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников и в течение зимних каникул. Он включает в себя 60 пунктов, причем заключительные мероприятия намечены на 14 января 2024 года. Мэр рекомендовал УМВД России по городу Орлу принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий.

Кроме того, он запретил стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 18.00 часов 31 декабря 2023 года до 05.00 часов 1 января 2024 года на улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской, улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького, улице Пролетарская гора. Также запрещено движение транспортных средств с 23.00 часов 31 декабря 2023 года до 05.00 часов 1 января 2024 года по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Красноармейской, улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького, улице Пролетарская гора.

В целях обеспечения блокирования доступа транспортных средств в места массового скопления людей предприятиям «Орелводоканал» и «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» поручено установить бетонные блоки и комбинированные дорожные машины на участках указанных выше дорог. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» мэр поручил обеспечить установку временных дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств, табличек «Работает эвакуатор» и временных дорожных знаков «Контроль» в местах установки бетонных блоков, а также доставку и установку металлических ограждений в количестве 200 штук на площадь Ленина 31 декабря 2023 года.

Что касается плана мероприятий, то в него включены новогодние утренники, интермедии у новогодней елки и новогодние спектакли, благотворительная акция «Свет Рождественской звезды», трансляция видеопоздравлений от лица руководителей области и города, учреждений, предприятий, организаций, общественных организаций и объединений, театрализованное представление «Волшебных вам сказок!», праздничный концерт «Путешествие в Новый год», новогодний челендж «Бал чудес», спортивные соревнования и турниры и многое другое. Завершит празднования концерт «Старый Новый год», который пройдет 14 января на площади Ленина.

ИА «Орелград»