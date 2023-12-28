Орловец подал в суд на УК за прорыв отопления

Владельцу залитой квартиры помогли специалисты отдела защиты прав потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области поделилось любопытной информацией из собственной судебной практики, связанной с вопросами защиты прав потребителей. В основу легла бытовая история, которая буквально может случиться с каждым. В Заводском районе Орла залило квартиру в многоквартирном доме. Как выяснилось позже, в результате гидроудара в системе отопления дома был поврежден биметаллический радиатор, расположенный на кухне. В результате залития было повреждено имущество.

Владелец квартиры обратился в суд с иском о защите прав потребителя и взыскании ущерба, причиненного коммунальной аварией. В качестве ответчика он выбрал управляющую компанию «ЖЭУ № 2», поскольку дом находится под ее управлением, и она отвечает за его техническое обслуживание. Мировой суд, рассматривавший дело, решил привлечь к процессу Управление Роспотребнадзора по Орловской области, специалисты которого выдали заключение. Затем стороны подали ходатайство об утверждении между ними мирового соглашения.

«Суд, оценив все представленные по делу доказательства, выслушав заключение специалиста Управления Роспотребнадзора, а также согласованное волеизъявление потребителя и ответчика на прекращение гражданского дела, своим определением утвердил мировое соглашение, – сообщили в ведомстве. – В соответствии с соглашением «ЖЭУ № 2» в пользу потребителя обязуется выплатить денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного залитием квартиры, возмещения затрат на приобретение радиатора, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оценке понесенного ущерба и представительские расходы в общей сумме 124 499,29 рубля».

ИА «Орелград»