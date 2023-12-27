Орловцам станет проще заключать соцконтракты

Для этого понадобится только аккаунт на портале Госуслуг.

Заявление можно будет подать прямо на сайте. Собирать и предоставлять дополнительные «бумажные» справки не придётся.

Процедуру обновят с 1 января. Как пояснили в пресс-службе правительства Орловской области, с соответствующей инициативой выступило Министерство труда РФ. Впрочем, при желании гражданин может, как и раньше, обратиться с такой просьбой «оффлайн» в МФЦ или в орган социальной защиты.

Также с Нового года, в рамках программы соцконтрактов, желающие смогут пройти обучение в сфере предпринимательских компетенций. Выявить реальный уровень знаний в данной области поможет предварительное тестирование.

Напомним, что социальный контракт могут заключить граждане или семьи, чей доход не достигает величины регионального прожиточного минимума. Государство предоставляет деньги безвозмездно, но на определённые цели – поиск работы, индивидуальную предпринимательскую деятельность, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. В текущем году на Орловщине на данные цели направлено около 300 миллионов рублей.

ИА «Орелград»