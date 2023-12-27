В Орле после обращения пенсионерки к Бастрыкину возбудили дело

В мошенничестве подозревается адвокат.

Подробности рассказали в органах Следственного комитетп РФ по Орловской области.

Подозреваемый – член негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов». Ему вменяется третья часть соответствующей статьи (159, «мошенничество, совершённое с использованием служебного положения или в крупном размере»). Данная часть статьи предполагает наказание в виде штрафов (в размере до 500 тысяч рублей), принудительных работ (на срок до пяти лет) или лишения свободы (на срок до шести лет).

Предварительно установлено, что жительница Болховского района обратилась к адвокату за юридической помощью. Она хотела оформить наследственные права на доли земельного участка. Клиентка и адвокат заключили договор поручения.

Однако орловец воспользовался доверчивостью пожилой женщины. Он сообщил ей заведомо ложную предполагаемую стоимость земли (300 тысяч рублей), но на деле выручил за неё больше (360 тысяч). В итоге он передал клиентке только четверть миллиона, присвоив остальное.

В настоящее время фигурант задержан. Следственный комитет будет ходатайствовать об избрании для него необходимой меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области, а также постановления прокуратуры области. Отметим, что ранее пострадавшая обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину, после чего главный следователь взял её проблему на личный контроль.

ИА «Орелград»