Пенсии жителей Орловщины вырастут на 7,5%

Индексация запланирована с 1 января.

Такую информацию сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Индексация коснётся всех неработающих пенсионеров. Это примерно 160 тысяч жителей Орловской области. Вырастут пенсии по старости, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.

При этом размеры выплат поднимут «в автоматическом режиме». Подавать какие-то заявления или совершать другие действия не придётся.

Те, кто получает пенсии по почте, смогут взять в руки проиндексированную выплату в январе. Если же она приходит на пластиковую карту или банковский счёт, то цифры обновятся уже в текущем месяце.

ИА «Орелград»