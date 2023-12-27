Орловщина стала регионом-лидером по переработке мусора

27.12.2023 | 17:15 ЖКХ, Новости

Нас опередили только Москва и Подмосковье.

Фото: ИА “Орелград”

Исследование на эту тему подготовила FinExpertiza. Специалисты изучали данные за текущий год – с января по октябрь включительно.

Оказалось, что Орловская область перерабатывает 43,5% твёрдых коммунальных отходов. Выше эти показатели только в Москве (52,9%) и Подмосковье (50%).

Наихудшие цифры показали Саратовская и Кировская области (100,9% и 100,4% соответственно). Как пояснили эксперты, скорее всего, здесь захоронили не только весь мусор, собранный в этом году, но и прошлогодние отходы.

В целом по России тренд на переработку мусора тоже нельзя считать популярным. На переработку уходит только 12,7% общей массы ТКО.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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