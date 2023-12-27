Орловский сырзавод хочет расширить производство

Здесь строят новую производственную площадку.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Однако сроки ввода площадки пока не уточняются.

Проект реализуется на предприятии ООО «Орёл», которое принадлежит Группе компаний «Сыробогатов». Оно занимается переработкой молока.

В основном, сырьё поставляется на завод из соседних областей. Предприятие выпускает сыры, в том числе, элитных сортов, а также масло.

Ожидается, что ввод новой площадки позволит увеличить объёмы переработки молока до 500 тысяч тонн в сутки. Сейчас предприятие способно «переварить» только 300 тысяч тонн (что обеспечивает около одной тысячи тонн сыра в месяц).

ИА «Орелград»