Орловские медучреждения опубликовали новогодние графики работы

Праздничные выходные начинаются уже в субботу.

Подробную информацию на эту тему разметил Департамент здравоохранения Орловской области.

Итак, в период с 30 декабря по 8 января служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно. Телефон 122 для записи к врачу в поликлинику или вызова специалиста на дом готов принимать звонки 3, 4 и 5 января с 8:30 до 13:00.

Терапевтическое отделение поликлиники №1 Орла будет вести приём ежедневно. 30-го декабря, а также с 3-го по 6-е января – с 9 до 18 часов. В остальные праздничные дни – до 17 часов. Также 6-го января в этот же период времени будут работать отделения функциональной диагностики, хирургии и неврологии, а также лаборатория.

Поликлиника №2 будет вести прием каждый день. С 3-го по 6-е января – по графику субботнего дня, в остальные дни – по графику воскресного дня. Также 5-го января с 9 до 14 часов здесь можно будет оформить документы на получение льготных лекарств.

В поликлинике №3 31 декабря, 1 и 2, 7 января будут работать дежурные терапевтических отделений (с 9 до 17 часов). В остальные числа пациентов смогут принять не только терапевты, но и другие профильные специалисты.

Также будут работать

функционально-диагностическое отделение,

отделение рентгенодиагностики,

лаборатория,

процедурный кабинет

и отделение медицинской профилактики.

Взрослая и детская поликлиники №4 Городской больницы имени Боткина 30-го декабря, 3 и 4, 6 января работают по субботнему графику, в остальные дни – по воскресному.

Детская поликлиника №1 будет работать ежедневно с 9 до 15 часов. Детская поликлиника №2 – 1, 3, 5 и 7 января с 10 до 16 часов, в остальные дни с 9 до 15 часов. Детская поликлиника №3 – ежедневно с 10 до 16 часов. В детской стоматологической поликлинике дежурный врач 31 декабря, 1 и 7 января примет пациентов с 9 до 15 часов, в остальные дни – до 18 часов.

Взрослая стоматологическая поликлиника работает по полноценному графику 30-го декабря, с 8 до 14 часов – с 3-го по 6-е января. Однако в эти дни пациентов с острой болью могут принять и во второй половине дня (с 14 до 20 часов).

В остальные числа (31 декабря, 1 и 2, 7 и 8 января) в экстренных случаях больные могут обратиться в любой из трёх филиалов взрослой стоматологии (с 8 до 14 часов). Кроме того, дополнительно с 14 до 20 будет дежурить врач в филиале на Комсомольской, 249.

С графиками работы поликлиник районных ЦРБ можно ознакомиться на их официальных сайтах и в их социальных сетях.

ИА «Орелград»