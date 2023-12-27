Орловец убил женщину и сжёг её паспорт

Преступления произошли во Мценске.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Орловской области, обвиняемый – местный 25-летний житель. Он проходит сразу по четырём статьям УК РФ – «насильственные действия сексуального характера», «убийство», «кража» и «похищение паспорта»

Трагедия произошла 4-го сентября этого года в ночное время. По предварительным данным, молодой парень проводил время со своей 58-летней знакомой в её квартире. Орловец позволил себе совершить «действия сексуального характера с применением насилия», что привело к конфликту.

В ходе конфликта парень перешёл к рукоприкладству и задушил женщину. После этого он похитил её имущество, в том числе, паспорт, и скрылся с места. Впоследствии он уничтожил чужой документ.

«В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях», – отметили в Следственном комитете. В настоящий момент дело передано в суд.

Ранее стало известно, что орловский адвокат подозревается в мошенничестве.

ИА «Орелград»