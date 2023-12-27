ТОП влияния: Юрий Парахин (11)

Мэр Орла.

Юрия Николаевича Парахина в национальном рейтинге градоначальников по итогам 2023 года сравнили с героем фильма «Выживший». «… он достоин награды за политическую неубиваемость при, мягко говоря, неоднозначном бэкграунде, обогатившем орловский политикум, например, идиомой «дорога к тёще», пишет ЦИК «Рейтинг». (Не стоит забывать и оборот «техническая ошибка», который регулярно всплывает при обсуждении городских проблем).

Все уголовные дела, которые прямо или косвенно связывают с Юрием Парахиным, не отражаются на его карьере. Прогнозировалась его отставка в период избирательной кампании губернатора. Однако Андрей Клычков не посчитал необходимым избавляться от чиновника, на которого возлагают все провалы Орла. При этом разброс проблем впечатляет. Красный мост реконструировали три года, вместо двух, преодолевая дела о мошенничестве и смену подрядчика. Да и общественный туалет за 9,8 млн рублей не смогли открыть в срок, хотя подрядчика нашли еще летом.

Юрий Парахин возглавил администрацию областной столицы в 2020 году.

С 2016 года – глава администрации Орловского района.

С 2009 по 2014 – заместитель председателя правительства Орловской области. Отвечал за финансово-экономического развитие региона.

По данным kartoteka.ru, с 2005 по 2009 год – директор ООО «Партнер» (управление недвижимостью) и соучредитель (до октября 2020 года).

С 2005 года — генеральный директор и соучредитель ЗАО “Инвестиционно-Строительная Группа” (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества). Ликвидировано в 2007 году.

Соучредитель до 2020 года ООО “Универсал”, ООО «Союз», до 2009 года ООО «ПарУс» (торговля медизделиями), ликвидированных ООО “ЮКО-Позитив” (туристическая деятельность), ООО “Строительная Компания “СоцСТРОЙ” (снос зданий).

С 1999 по 2004 год являлся сотрудником главного управления Центрального банка по Орловской области.

В 1994 году окончил Суворовское военное училище в Твери, в 1998 году – Ярославское высшее военное финансовое училище (специальность экономист). В 2003 году в Орловской региональной академии государственной службы получил специальность «Юрист».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.