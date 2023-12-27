ТОП влияния: Алексей Тимошин (12)

Прокурор Орловской области, старший советник юстиции.

Тимошин Алексей Николаевич назначен на должность в феврале 2022 года.

Главным достижением надзорного органа в 2023 году можно считать протест прокурора Орловской области на нормы регионального закона о льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. Установлено, что отдельные его положения не соответствуют требованиям федерального законодательства. Устранение противоречий необходимо для защиты прав льготников, подчеркивал Алексей Тимошин. Протест прокуратуры удовлетворён. По предварительным расчетам, региону придется найти дополнительно около миллиарда рублей на лекарства для льготников.

С ноября 2020 года – первый заместитель прокурора Орловской области.

С сентября 2015 года работал в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ в должности прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2014 года.

В течение 10 лет работал в должностях помощника судьи, помощника председателя областного суда, судьи Урицкого районного суда, судьи Орловского областного суда.

Окончил юридический факультет Орловского государственного технического университета в 2005 году.

Уроженец села Жидкое Хотынецкого района.

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