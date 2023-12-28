Депутаты орловского облсовета передали подарки детям Луганска

Михаил Вдовин и Олег Кошелев съездили в ЛНР.

Как напомнили в пресс-службе облсовета, это уже не первая поездка орловских парламентариев к детям Луганска. Год назад, в декабре 2022-го, в местные профильные учреждения тоже доставляли новогодние подарки. Также депутаты навещали мальчиков и девочек в августе, перед началом учебного года.

В новой поездке участвовал первый зампред облсовета Михаил Вдовин и зампред облсовета, глава комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Олег Кошелев. Детям передали развивающие игры, а также письма и открытки от сверстников из Орла.

«Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать нам! Какое это прекрасное чувство, когда прикасаешься к подаркам, которые передают жители. Столько любви, тепла и заботы!» — поделился впечатлениями Михаил Вдовин.

Также в комплектовании груза участвовали другие депутаты облсовета (Татьяна Ерохина, Юрий Ревин, Юлия Мальфанова), депутат горсовета Орла Владимир Негин, представители молодёжного парламента Орловской области, волонтёры «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», благотворительный фонд «Помощь рядом», педагоги и учащиеся школы №33 Орла и Орловского техникума сферы услуг.

Также в ЛНР Вдовин и Кошелев побывали у орловских росгвардейцев, несущих службу в зоне СВО. Депутаты передали землякам продукты, новогодние подарки, личные вещи, посылки от родных. Комплектовать этот груз помогали все желающие жители Орловщины. Супруги Сиротинины отправили на передовую печь-буржуйку, очень нужную в зимнее время года. Ранее они подарили бойцам автомобиль.

ИА «Орелград»