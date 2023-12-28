В орловском райцентре открылся современный кинозал

Он будет работать в Кромах.

Открытие стало возможным благодаря победе местного «Центра культуры и досуга» в конкурсе Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с населением до полумиллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«Центр» получил субсидию в размере 9 миллионов рублей. На эти средства купили цифровой кинопроектор, киноэкран, систему для 3D показа, акустику и кресла, а также улучшили звукоизоляцию помещения.

Кинотеатр работает пять дней в неделю – со среды по воскресенье. Первым показанным фильмом стала праздничная картина «Новогодний шеф».

Билеты в кинотеатр можно приобрести как в кассе «Центра», так и на портале PRO.Культура.РФ (в том числе, по «Пушкинской карте» через мобильное приложение «Госуслуги Культура»).

ИА «Орелград»